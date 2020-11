Famosos choram a morte de Maradona: "Que possamos jogar à bola juntos no céu"

O diretor de programas da rádio comercial Pedro Ribeiro deixou uma sentida mensagem nas suas redes sociais, em memória do técnico.



E eis que desaparece o melhor de todos. Uma vida que foi de filme. Por vezes obra prima, outras miséria humana. Mas ele, com a bola, em campo! Que Deus! ... ... O mundo está em choque com a morte de Diego Maradora, aos 60 anos. Várias figuras públicas prestaram uma última homenagem à lenda do futebol, através das redes sociais.O diretor de programas da rádio comercial Pedro Ribeiro deixou uma sentida mensagem nas suas redes sociais, em memória do técnico.

Diego Armando Maradona já tinha conquistado a imortalidade antes do apito final. Mas hoje é um dia profundamente triste para o futebol, que se despede de um dos seus maiores heróis. ... Agora acabaram todas as tuas lutas e guerras, tantas vezes contra ti próprio. Agora só valem os golos. A tua magia única. Morreu o melhor de todos os craques." pode ler-se.



Iker Casillas lamentou a perda do "génio absoluto deste desporto chamado futebol".



"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu." escreveu Pelé em memória do amigo.



Cristiano Ronaldo recorda aquele que foi "u m dos melhores de todos os tempos".



"Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido." lê-se na legenda da imagem, em que surge ao lado de Maradona.



Já Iva Domingues afirmou que "nunca gostou dele fora das 4 linhas", mas que "em campo, era uma verdadeira LENDA".



Vários nomes como Clara de Sousa, Rita Ferro Rodrigues, Elma Aveiro, Nuno Santos, Bruno Gagliasso, Leo Messi, lamentaram a morte do craque argentino.