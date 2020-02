Famosos com medo do vírus

Manuel Luís Goucha e Carolina Patrocínio não abdicam do uso de máscara para evitar um possível contágio durante as suas viagens pela Europa.

Manuel Luís Goucha

01:30

Carolina Cunha

São muitas as figuras públicas que estão a aproveitar o início de 2020 para viajar, mas este ano com uma especial preocupação. A propagação do coronavírus, que está a chegar a todos os continentes, é motivo de alerta entre os famosos que, para evitar os riscos de infeção, preferem adotar medidas preventivas, como o uso de máscara.É o caso de Manuel Luís Goucha, que está em Salzburgo, Áustria, e que tenta desta forma precaver-se do possível contágio. "Nada contra os chineses, agora que os há por todo o lado há, e nós, confessamos, afastamo-nos. Já é paranoia. As máscaras usamos em recintos fechados", revelou o apresentador.Carolina Patrocínio, grávida de 8 meses, está em Londres e tem tido o cuidado de usar a máscara de proteção. Liliana Santos, em Punta Cana, e Mónica Jardim, em São Tomé e Príncipe, também estão atentas à epidemia mundial.