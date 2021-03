Famosos comovidos com relato de jovem que sofre com doença rara que ataca os pulmões

dificulta a saída do ar

vive a oxigénio 24 horas por dia.

e favorece o desenvolvimento de infeções respiratórias e lesões pulmonares.A viver dias de pura aflição, Constança lançou um apelo de modo a que possa ter acesso a um medicamento que lhe possa prolongar a vida.mostraram-se comovidas com o relato e partilharam o apelo da jovem que, afirmou.O medicamento que Constança precisa não está disponível em Portugal: "Kaftrio/Trikafta é um medicamento 'LIFE CHANGING', o único que me pode salvar.A jovem atribui a culpa ao Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. "O INFARMED está ciente da eficácia deste medicamento e continua em negociações intermináveis para aprovação do financiamento do mesmo. Já enviei varias cartas a inúmeras figuras políticas do país e também para a farmacêutica em questão. Estive em contacto com o presidente do Infarmed explicando-lhe toda a minha situação enfatizando o facto de estar a morrer, mencionando ainda que estou numa luta contra o tempo mas pasmem-se: 'igual ao litro', inspirou e expirou saudavelmente pois a (sua) vida continua! Gostava de poder dizer o mesmo da minha... O Infarmed culpa o Hospital Santa Maria instruindo-me a pressioná-los para a toma do Kaftrio (...) O Infarmed está a mostrar pouca ou nenhuma empatia pela causa que é nossa enquanto comunidade de Fibrose Quística portuguesa mas minha", continuou.A jovem explicou ainda que há 400 pessoas no país que sofrem desta doença., acrescentou.No final, Constança não escondeu o seu maior receio., rematou.