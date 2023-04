Famosos criticam gesto polémico de Dalai Lama

Vídeo viral do líder espiritual do budismo Dalai Lama está a dar que falar, após ter pedido a um menino que lhe chupasse a língua, durante a receção no seu templo a estudantes da Indian M3M Foundation, em fevereiro.



O vídeo gerou revolta a nível internacional e também em Portugal há quem tenha comentado e mostrado o seu desagrado perante o polémico gesto do chefe, de 87 anos.

Rita Ferro Rodrigues, foi uma das famosas que não deixou escapar o vídeo, e recorreu às redes sociais para demonstrar o seu descontentamento: "Acordei com a notícia do vídeo do Dalai Lama que não reproduzo aqui por ser absolutamente chocante e a identidade da criança não estar protegida", disse, numa história do Instagram.



"Trata-se de abuso sexual de menores, protagonizado por um homem ‘endeusado’. Nojo. Repúdio. Católicos, budistas, não me interessa. Nojo total e muita preocupação", rematou a apresentadora.



Quem também não ficou indifirente à polémica foi Jessica Athayde, que mostrou a sua desaprovação perante o sucedido: "Um pedido de desculpa não faz com que isto seja ok. Não existem consequências para nada, nem para ninguém hoje em dia", referiu a atriz.



Carolina Deslandes também lamentou o momento protagonizado pelo líder espiritual do Tibete:"Não tenho sequer palavras para este nojo e esta vergonha. Pedofilia aos olhos de todos. É perverso e sinistro isto acontecer".

Recorde-se que Dalai Lama já partilhou um breve pedido de desculpas através do seu site institucional e das suas redes sociais: "Um vídeo tem circulado que mostra um encontro recente quando um rapaz pergunou à Sua Santidade o Dalai Lama se lhe poderia dar um abraço. A Sua Santidade deseja pedir desculpas ao rapaz e à sua família, assim como aos seus muitos amigos pelo mundo fora, pela dor que as suas palavras possam ter causado".