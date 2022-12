Famosos de férias mesmo antes do Natal

01:30

Fazer férias no período do Natal é um desejo de muitos, mas está ao alcance de poucos. A apresentadora de televisão Liliana Campos aproveitou uma pausa no trabalho e foi até à Lapónia, no Norte da Escandinávia, onde se diz que vive o Pai Natal. Apesar do percalço de ter perdido as malas – que continuam em parte incerta – tem aproveitado para tirar, e partilhar, fotos descontraídas das suas férias na neve.