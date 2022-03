Famosos declaram-se no Dia do Pai

20 mar 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

O Dia do Pai celebrou-se ontem e as redes sociais encheram-se com mensagens dos famosos. Se para uns a data teve um sabor especial, porque são pais, outras figuras públicas lembraram com saudade os progenitores que já partiram.









A um mês de ter os filhos gémeos nos braços, Cristiano Ronaldo recebeu uma mensagem especial da namorada, Georgina Rodríguez. “Todos os dias a teu lado são felizes e especiais. Amamos-te até ao infinito. Obrigada por tudo ao melhor pai do Mundo.” A comemoração deste dia, este ano, foi particularmente especial para o cantor Paulo Vintém, que se prepara para ser pai pela primeira vez. Marta Melro aproveitou a data especial para revelar o nome da filha de ambos. “Não tenho a menor dúvida que a Aurora terá o melhor pai do Mundo”, disse a atriz.

Já Cristina Ferreira declarou-se aos homens especiais da sua vida. “Ao meu pai, ao pai do meu filho, ao avô Lourenço que sempre foi um pai, aos que me têm sido pais. Toda a vida. Que sorte a minha.” Cláudia Vieira partilhou uma fotografia ao lado do pai e da filha mais nova, Caetana. “Um dia muito feliz para todos os pais! O meu é um curtido… Amo-te muito paizão.”





José Carlos Malato recordou com saudade o pai, que morreu em 2018. “Pai. Para sempre a celebrá-lo nos nossos corações. Todos os dias da nossa vida”, escreveu o apresentador. Também Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima, recordou o ator nesta data especial. “Feliz Dia do Pai! Quando se tem um pai que nos enche o coração e nos ensinou tanta coisa sobre amor e o que é amar, o dia será sempre feliz e de gratidão apesar das saudades gigantescas.”



Inês Aires Pereira ‘ofereceu’ ao namorado, David Ferreira da Silva, o melhor presente no Dia do Pai. Na véspera da data comemorativa, a atriz foi mãe, pela segunda vez, e deu à luz o filho Joaquim. “Obrigada pela preocupação e por todo o amor nesta viagem que acaba de começar!”, escreveu online.