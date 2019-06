Famosos dedicados aos filhos no Dia da Criança

No Dia da Criança (1 de junho) foram muitas as celebridades que recorreram às redes sociais para homenagear aqueles que são mais importantes nas suas vidas.Ao longo do dia, as redes sociais inundaram-se de imagens ternurentas, de momentos especiais partilhados entre pais e filhos que mostram o lado mais íntimo dos famosos.O radialista Pedro Ribeiro e a mulher Rita Rugeroni posaram com a filha, Carminho, de dois anos, num momento muito animado.Já o cantor Leandro recebeu várias mensagens de força depois de partilhar uma imagem com o filho Simão, de cinco anos, fruto da relação conturbada com Sury Cunha.Cláudia Vieira mostrou-se rodeada de crianças, entre as quais a filha Maria, de nove anos, fruto da sua relação com Pedro Teixeira. Curiosamente, a menina também aparece numa fotografia partilhada pelo pai, num passeio a dois à Feira do Livro de Lisboa.Quem também fez questão de partilhar uma foto das filhas foi Yannick Djaló. O ‘ex’ de Luciana Abreu, que luta pela custódia das meninas - Lyoncé e Lyannii, fez uma montagem em que aparecem também as filhas Chrystyan e Zoe.