Famosos deixam mensagens de força a Maria João Abreu

"O que é que nós desejamos daqui? Muita saúde, muita força, muito ânimo, para conseguir ultrapassar este momento. A todos aqueles que têm curiosidade e querem saber mais, compreendemos, mas a família pede recato e resguardo nesta altura. Calma e serenidade num momento que é delicado. Deixamos aqui um abraço imenso. Se há pessoa de quem todos nós gostamos muito é da Maria João. Um grande beijo, minha querida. As coisas vão ficar bem", finalizou.





Através das suas redes sociais, Maria Rueff falou sobre o momento delicado que Maria João Abreu está a passar. "Força, queridíssima João. Gostamos todos muito, muito de ti". Também Ângela Pinto desejou as melhoras à colega. "Todo a amor e toda a força do mundo, querida Maria João Abreu".



Recorde-se que Maria João Abreu está internada desde sexta-feira depois de se ter sentido mal nas gravações de 'A Serra', da SIC. A ex-mulher de José Raposo sofreu um aneurisma e já foi operada duas vezes.



A família da atriz já emitiu um



