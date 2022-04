Famosos descansam em viagem durante a Páscoa

01:30

Carolina Cunha

O período da Páscoa é o pretexto ideal para desfrutar de dias de descanso e alguns famosos não perderam a oportunidade. Foi o caso da apresentadora Ana Rita Clara que fez as malas com destino ao México em busca de sol e calor. Rendida às praias paradisíacas de mar cristalino, não resistiu a vestir o biquíni e mostrar as curvas. "No paraíso a renovar energias", escreveu a comunicadora na legenda de uma das fotos.As ilhas portuguesas também foram requisitadas para estes dias de pausa. Inês Herédia elegeu a Madeira como destino das suas férias da Páscoa. Esta foi a primeira viagem de avião na companhia dos filhos gémeos, Luís e Tomás, de dois anos, e da mulher, Gabriela Sobral. Em família, desfrutam ao máximo da boa energia da ilha.Já Júlia Pinheiro elegeu São Miguel, nos Açores, para uma escapadinha com o marido, Rui Pêgo. Amante da natureza, a apresentadora tem percorrido os principais pontos da ilha e mostra-se rendida.A casa de férias, no Algarve, foi o destino escolhido pelo casal Laura Figueiredo e Mickael Carreira.