Com os termómetros a atingirem temperaturas acima da média para esta altura do ano, alguns famosos decidiram ir à praia.Sofia Arruda elegeu uma praia da Costa de Caparica, onde esteve algumas horas a apanhar banhos de sol, sem a companhia do marido, David Amaro, e do filho, Xavier.Ruben Rua esteve também na Caparica, sem companhia, mas optou por uma das praias mais movimentadas, onde não passou despercebido.Também sozinho, o ator Filipe Vargas rumou até às praias da Margem Sul, onde esteve a refrescar-se por algumas horas.