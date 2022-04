Famosos divertem-se ao som de Maluma Cristina Ferreira posou ao lado do artista colombiano.

Cristina e Maluma

Foto: Direitos Reservados

01:30

Cristina Ferreira foi um dos rostos conhecidos que fez questão de marcar presença no espetáculo de Maluma, na Altice Arena, em Lisboa, na noite de sábado.



A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostrou ser fã do artista colombiano e foi uma das ‘privilegiadas’ que puderam privar com ele. "Encontrei este rapaz nos corredores", escreveu na legenda de uma foto em que surgem lado a lado. Liliana Filipa teve a mesma sorte. "Foi um concerto incrível e ainda lhe arranquei um beijinho", escreveu, divertida, acrescentando: "Ele chamou-me ‘Mi Amor’." Também Katia Aveiro esteve na sala de espetáculos e divertiu-se na companhia do filho mais velho, Dinis.

