Famosos divertem-se no Réveillon

O ano terminou com muito amor para Cristiano Ronaldo. Depois de um período de férias no Dubai com a namorada e os quatro filhos, o craque da Juventus voltou a apanhar um avião e, desta vez, o destino foi o Funchal, a sua terra natal. Lá, tinha à espera a mãe, Dolores Aveiro, e os três irmãos, Elma, Hugo e Katia. Em família, CR7 brindou ao novo ano com um beijo apaixonado a Georgina Rodríguez, mas também festejou a chegada da mãe aos 65 anos.Dolores Aveiro já tinha revelado que no dia 31 teria à sua espera uma "festa surpresa" organizada pelo filho. Nas redes sociais, o futebolista de 34 anos assinalou o momento com uma foto com Dolores. "Parabéns, Mãe! Desejo-te toda a felicidade do mundo", escreveu na legenda, onde acrescentou: "Filho orgulhoso". Mas Gio também mereceu uma mensagem. "Feliz Ano, meu Amor!".Viagens de Fim de AnoMas a festa entre famosos, fez-se, não só de norte a sul do País, como além fronteiras. Rita Pereira brindou com o namorado, Guillaume Lalung no México, enquanto que Bárbara Bandeira entrou em 2020 na companhia de Kasha no Brasil. A jovem de 18 anos aproveitou o momento e, numa foto ao lado do músico de 30, mostrou-se apaixonada e confiante da relação que começou de forma controversa devido à diferença de idades: "1 ano da melhor decisão da minha vida".Laura Figueiredo, namorada de Mickael Carreira, também assinalou o Réveillon com uma foto em família e uma mensagem otimista. "Amor, saúde, paz... 2020 continua a abençoar a nossa família".Luís Borges passou com os três filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo e recordou o ex-marido, que morreu em outubro. "Um dos meus melhores anos a nível profissional mas dos mais dolorosos a nível pessoal. (...) Aprendi a dizer todos os dias aos meus filhos que os amo e que eles são tudo para mim. Aprendi que não sou de ferro."Cristina Ferreira fez um balanço positivo de 2019, ano que se mudou para a SIC. "Foi mais do que imaginei. Visivelmente foi tudo espetacular".Maria Cerqueira Gomes recordou o dia em que se mudou para Lisboa para apresentar o ‘Você na TV’. "Fiz 320 quilómetros a chorar".Luís Figo começou o ano com uma dedicatória à mulher, Helene Svedin. "A entrar no novo ano... sempre ao teu lado. Desejo-te tudo de bom".