Famosos divertem-se no Rock in Rio Brasil

Arrancou mais uma edição do Rock in Rio. E, como já vem sendo habitual, foram vários os famosos portugueses a voar até ao Brasil para fazer a festa.Rita Pereira, que viajou sem o namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, fez questão de partilhar nas redes sociais os dias de diversão que tem passado do outro lado do Atlântico."Se dá para ir à praia?! Não. Mas dá para ser feliz", escreveu a atriz nas redes sociais.Os atores Tiago Teotónio Pereira e José Condessa e a repórter Mafalda Castro foram outros dos famosos a marcar presença no festival de música do Rio de Janeiro.Agir e a mulher, Catarina Gama, também estão no Brasil. O cantor é um dos artistas portugueses convidados a atuar, tal com Blaya, Carolina Deslandes, Capitão Fausto, Diego Miranda, Kura, Kamala e Van Breda.