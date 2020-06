Famosos elegem destinos de norte a sul do País para alguns dias de descanso e lazer

01:30

Carolina Cunha

Os dias quentes de primavera, aliados aos feriados do mês de junho, tornaram-se na combinação perfeita para uma escapadinha em família. Os nossos famosos não resistiram aos encantos nacionais e elegeram destinos norte a sul do País para alguns dias de descanso e lazer. Foi o caso de Cláudia Vieira, que fez as malas e rumou ao Alentejo com a família.Ainda com a bebé Caetana, de apenas seis meses, a atriz optou por um turismo rural em que conciliou os dias de sol com a calma característica da região. Já Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim, amigas de longa data, uniram as famílias e viajaram para o Algarve. Além dos habituais mergulhos e banhos de sol com as crianças, as duas optaram por um programa divertido com uma visita ao Zoomarine.Longe da agitação da capital, Isabela Valadeiro revelou especial paixão pelas paisagens alentejanas para renovar energias e descansar e Júlia Palha rumou ao Algarve. Mais a Norte, Olívia Ortiz optou por uma escapadinha ao Parque Nacional da Peneda da Gerês e não resistiu a um mergulho nas piscinas naturais de água cristalina. Benedita Pereira e Margarida Vila-Nova foram a banhos numa piscina e partilharam os momentos de lazer.