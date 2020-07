Famosos em escapadinhas de Verão

01:30

Vânia Nunes

Aproveitando as boas temperaturas que se têm feito sentir no País, têm sido muitas as figuras públicas que aproveitam para fazer escapadinhas cá dentro e aproveitar o que Portugal tem de melhor.É o caso dos recém-reconciliados Jessica Athayde e Diogo Amaral, que rumaram até ao Algarve para uns dias de descanso, muita praia e piscina. Além do filho que têm em comum, Oliver, de um ano, os atores levaram também Mateus, fruto da relação de Diogo com a atriz Vera Kolodzig.Sofia Ribeiro também aproveitou uma pausa no trabalho e rumou ao sul na companhia das sobrinhas e de um amigo.No norte, também houve quem fizesse furor nos areais, como Cindy Álvarez Garcia, mulher de Uribe, e Alesenka, companheira de Zé Luís, do FC Porto. Nas redes sociais, a boa forma física de muitas famosas não passou despercebida. Exemplos disso foram as jovens atrizes Filipa Nascimento e Catarina Gouveia.