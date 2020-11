Famosos escapam às restrições do Governo com escapadinhas

01:30

Bianca Pereira

As restrições impostas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência e os limites à circulação, que se aplicam aos concelhos de maior risco da Covid-19, levaram muitos famosos a fugir de Lisboa e a procurar refúgio em locais com maior liberdade.









Bárbara Bandeira e o namorado, Kasha, que estiveram recentemente infetados com o vírus, viajaram até Melides, no concelho de Grândola. Mas o casal de músicos não foi sozinho. Miguel Coimbra, companheiro de Kasha nos D.A.M.A, e a namorada, Angie Costa, também eles curados do novo coronavírus, juntaram-se aos amigos para um fim de semana de descanso.

Quem também andou pelo interior do País foi Dânia Neto, que, juntamente com a família, desfrutou da paz do campo. À semelhança da atriz, a comentadora do ‘Big Brother’ Ana Garcia Martins esteve com a família no Alentejo e aproveitou para andar de bicicleta com a filha. Já Kelly Bailley e Lourenço Ortigão mostraram-se encantados com as paisagens de Tomar, como fizeram questão de partilhar nas redes sociais.