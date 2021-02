Famosos fazem relatos de sofrimento sobre a luta contra a Covid-19

São cada vez mais as Figuras públicas que testam positivo à Covid-19. Nas redes sociais, desabafam sobre a luta contra o novo coronavírus

10:55

O número de novos casos de Covid-19 continua a subir em grande escala em Portugal e os famosos não são exceção.Isolados em casa, muitos têm aproveitado para falar da luta contra o vírus nas redes sociais. Foi o caso de Romana, que testou positivo após ter sentido alguns sintomas da doença, como tosse e fadiga: "No entanto, a cantora revelou, na última quarta-feira, que já se sente a recuperar aos poucos.Pedro Crispim também testou positivo ao vírus.Já Flávio Furtado viveu dias mais negros ao ser diagnosticado com uma pneumonia. "Depois de tudo o que é sintoma, falta de ar, uma ida ao hospital e a notícia de que estás com pneumonia", contou aos seguidores.