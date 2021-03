Famosos fogem às rotinas do confinamento Figuras públicas em busca de liberdade optam por escapadinhas aos Açores e Madeira. Kelly Baron e Pedro Guedes estão no Brasil há três meses

Famosos fogem às rotinas do confinamento

16:49

Os últimos meses têm sido de confinamento absoluto devido às normas para combater a pandemia da Covid-19. Contudo, há quem procure alguma liberdade para renovar energias e as viagens às ilhas da Madeira e Açores têm sido o escape para muitos famosos, que no entanto não se livram das críticas. É o caso de Jessica Athayde, Daniela Melchior e Raquel Strada que viajaram para a ilha de São Miguel e mostram-se rendidas com as paisagens e liberdade na ilha. Já Cuca Roseta optou pela Madeira.



No brasil desde 2020

Kelly Baron e Pedro Guedes viajaram para o Brasil após o casamento em dezembro de 2020. Devido à novas restrições permanecem no país.

Mais sobre

artigos relacionados