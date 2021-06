Famosos fogem até destinos de sonho para aproveitar o calor

Com uns dias livres na agenda, foram várias as figuras públicas que fugiram de Portugal para desfrutarem de umas férias em destinos de sonho. Nas suas redes sociais, os famosos têm partilhado registos do descanso no paraíso, com imagens que têm feito as delícias dos seguidores online.Os destinos são os mais variados, mas este ano as Maldivas ganham vantagem em relação a outras paragens. Devido à pandemia, cada vez mais as nossas caras conhecidas procuram refúgios secretos, longe de grandes multidões, de preferência com areias brancas e águas cristalinas a perder de vista.Para as Maldivas embarcou Angie Costa, que vive uma ‘babymoon’ antes de ser mãe, ao lado de Miguel Coimbra. O mesmo destino onde a musa do craque Cédric Soares tem deslumbrado com as suas fotos ousadas. Veja os locais por onde estão a descansar os nossos famosos.Olívia Ortiz passou os últimos dias no Egito, onde se mostrou encantada pela cultura do país. A apresentadora teve a oportunidade de assistir ao pôr do sol no deserto e mergulhar no Mar Vermelho. Nofinal, confessou ter sido uma das viagens da sua vida.Angie Costa e o namorado, Miguel Coimbra, tiraram as últimas férias a dois antesde serem pais pela primeira vez. A atriz, que está grávida de sete meses, e o vocalista dos D.A.M.A escolheram as Maldivas para esta ‘lua de mel’ especial.Catarina Gouveia elegeu a ilha de Menorca, em Espanha, para desfrutar de uns dias românticos na companhia do marido, Pedro Melo Guerra. Esta não é a primeira vez da atriz na ilha espanhola onde já tinha estado há alguns anos. "Apaixonei-me pela ilha já há uns valentes anos e sempre soube que voltaria", escreveu quando chegou ao destino.Com o final do campeonato, o jogador de futebol Cédric Soares rumou na companhia da mulher, Filipa Brandão, para as Maldivas. Mas tem sido a modelo que mais tem dado que falar pelas fotos sensuais que publica, poucos meses depois de ter sido mãe.Antes de regressar a Portugal, depois de ter passado uma semana nas Maldivas, na companhia do melhor amigo, Rúben Correia, Sofia Ribeiro aproveitou a escala no Dubai para prolongar a sua estadia nos Emirados Árabes Unidos. A atriz da TVI confessa-se apaixonada por viagens e revela que já pensa na próxima.Carolina Patrocínio, Pimpinha Jardim e Cuca Roseta tiraram uns dias de férias sem filhos e rumaram até Espanha. As amigas e os respetivos maridos têm desfrutado de relaxantes passeios de iate e também das noites de diversão de Ibiza.