Famosos fogem para o Alentejo por causa da pandemia

O amor pelo campo e calmaria vieram para ficar. São várias as estrelas nacionais que decidiram investir as suas poupanças pelo trabalho ao longo dos últimos anos em propriedades no Alentejo.No futuro, o casal pretende mudar-se em definitivo para Monforte. "No meio do nada encontro tudo o que me aquieta: cheiros, sons, brisas suaves e até pela noite um dossel de estrelas me protege", reconheceu o apresentador ao descrever o pedaço de terra que comprou. "Quando nele entrei pela primeira vez, soube logo que aquele seria o meu chão.""É apenas uma casa de fim de semana. Quem me conhece sabe que adoro estar em contacto com a natureza. É o meu refúgio", explicou, na altura. Atualmente, é neste "cantinho" que a estrela da TVI está a desfrutar do amor pela filha Amélia, fruto da relação com o companheiro João Leitão.COMUNIDADE DE AMIGASMargarida Vila-Nova e Madalena Brandão decidiram, há cerca de dois anos, comprar propriedades no Alentejo. O encanto foi tal que levaram a amiga Inês Castel-Branco a alugar uma casa no mesmo local. As três convivem regularmente na pequena comunidade para onde viajam regularmente, quer em pausas das novelas ou fins de semana prolongados.