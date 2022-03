Famosos gozam dias de Carnaval vestidos a rigor

01:30

As fantasias são muitas, e para todos os gostos, e estão aí para celebrar a rigor a quadra carnavalesca. Foram muitos os famosos que recorreram às redes sociais para partilhar as máscaras escolhidas. Jorge Kapinha entrou no espírito a preceito e mascarou-se de Iron Man, recorrendo a pinturas faciais. O resultado foi bastante elogiado pelos internautas.A alegria do Carnaval foi transversal aos mais novos. Os famosos não resistiram em mascarar os filhos para festejar a data de alegria e folia. Ana Garcia Martins vestiu o filho Mateus de Homem-Aranha e a pequena Benedita de Ladybug . Já Rui Figueiredo e Jéssica Antunes não resistiram em vestir o filho recém-nascido de Mickey, no seu primeiro Carnaval.A atriz Dália Madruga partilhou um momento de ternura com os filhos, enquanto Rita Ferro Alvim mostrou a filha vestida de cowboy. Francisco Garcia levou as filhas, vestidas de princesas, a passear pelas ruas de Lisboa.