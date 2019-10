Famosos gritam contra a violência doméstica

06:00

Centenas de pessoas, entre figuras públicas, vítimas e anónimos, juntaram-se num buzinão contra a violência doméstica, esta quarta-feira, em 18 distritos.Em Lisboa, a ação da Altice, em articulação com a APAV, fez parar a avenida Fontes Pereira de Melo, com um protesto ruidoso.Sílvia Rizzo, Luís Represas, Rosa Mota ou Iva Domingues foram algumas das figuras presentes.O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, lembrou que "o silêncio é uma das causas do problema", enquanto João Ferreira, chefe de redação do, sublinhou que "é preciso discutir a violência doméstica, que não pode ser escondida".