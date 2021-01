Famosos isolados e dedicados aos mais novos

01:30

Bianca Pereira

O agravamento da pandemia de Covid-19 em Portugal obrigou o Governo a apertar as regras de segurança. Perante as atuais medidas restritivas no âmbito do novo confinamento geral, muitas figuras públicas viram-se obrigadas a ficar em casa com os filhos. Mas, se para alguns isso significa dedicar mais tempo aos seus rebentos, para outros constitui um enorme problema. Em casa com a mulher, Gabriela Sobral, e os dois filhos gémeos, Tomás e Luís, Inês Herédia não tem mãos a medir e nas redes sociais fez questão de partilhar um desabafo onde fala sobre os dias difíceis que tem vivido."Queridos pais, o meu dia está a ser absolutamente caótico como o vosso, estamos todos a tomar decisões à pressa, sem conseguir respirar, pensar, gritar (...) Bola para a frente, não é tempo de lamentações, é tempo de ação, em casal, em família. Não deixar o medo dominar e muito pensamento positivo, senão descamba", escreveu.De pinturas na cara a tutorias de maquilhagem, as ideias não se esgotam, e tanto pais como filhos divertem-se a criar novos passatempos durante o confinamento obrigatório. Na sua conta de Instagram, o modelo Luís Borges mostrou aos seguidores um desses momentos com a filha Lurdes, de nove anos. Ambos prepararam, na brincadeira, um tutorial de beleza, em que o manequim surge a maquilhar a sua ‘mais que tudo’. Por seu lado, Dânia Neto tem entretido o filho Salvador, de dois anos, com brincadeiras no jardim de sua casa.Pai há pouco tempo, o humorista César Mourão tem aproveitado a quarentena para se dedicar ao filho, Martim, de três anos, e ao bebé Xavier, de três meses. Brincadeiras à parte, muitos famosos também recorrem às redes sociais para alertarem os fãs para ficaram em casa.