Famosos já celebram Halloween

A noite mais assustadora do ano é já amanhã, terça-feira, mas alguns famosos já estão em modo Halloween. Ao lado das irmãs Mariana e Rita, Carolina Patrocínio preparou uma festa para os filhos e vestiu-se a rigor para a ocasião. Nas redes sociais, a apresentadora da SIC publicou algumas fotos do evento, nas quais se podem ver os disfarces, as decorações da casa e os doces com formatos ‘assustadores’. “Este ano foi tão bom que para o próximo é sem miúdos! Obrigada, vizinhos, pelas grandes produções!”, escreveu. Nos EUA, onde o Dia das Bruxas tem forte tradição, Paris Hilton, Justin Bieber e Edward Norton foram algumas das estrelas que marcaram presença numa festa em Los Angeles.



