Famosos juntam-se a Jean-Paul Gaultier

O espetáculo ‘Fashion Freak Show’, concebido por Jean-Paul Gaultier para marcar os 50 anos de carreira, estreou esta quarta-feira no Campo Pequeno, em Lisboa. Através da música e da dança, o estilista francês, de 71 anos, que já trabalhou com Madonna, Pedro Almodóvar ou Kylie Minogue, deu a conhecer a sua história de vida e foram várias as celebridades portuguesas que quiseram marcar presença.Saiba mais no Correio da Manhã