Famosos juntam-se para defender amigo ameaçado por pirata informático

Tudo um absurdo. Anda tudo doido!", disseSara Prata.



"Tempos perigosos estes", afirmou ainda o diretor de programas da TVI, Nuno Santos.



Entretanto, no final da última quinta-feira, dia 5, Ruben Correia conseguiu recuperar a conta de Instagram.

, que mantém uma relação de grande cumplicidade com algumas celebridades portuguesas, entre as quais Cristina Ferreira, Pedro Teixeira e Manuel Luís Goucha, viu a sua conta de Instagram ser roubada por um pirata informático.Após o roubo, depressa começaram a ser partilhadas imagens que o acusavam de ter conteúdos impróprios na sua conta, com conteúdos abusivos em relação a menores, acusando-o mesmo de ser 'pedófilo' Devido à situação, várias estrelas portuguesas juntaram-se para defender o produtor, e começaram a partilhar mensagens que não passaram despercebidas aos seguidores que os acompanham.A apresentadora Vanessa Oliveira, também amiga próxima de Ruben, foi a primeira a manifestar-se publicamente sobre o assunto."O Rubinho Correia foi hackeado e está a sofrer chantagem por parte de um hacker", escreveu a apresentadora nas redes sociais.Também Pedro Teixeira não ficou indiferente à situação., começou por escrever o ator., disse ainda o rosto da TVI.Também Nuno Eiró, Rita Ferro Rodrigues, Isabel Silva, Sara Matos, Ana Guiomar, Jessica Athayde, Inês Herédia, Bárbara Branco e Sara Prata foram algumas das figuras públicas que mostraram preocuopação e apoio ao colega e amigo no momento conturbado. Após o susto, Ruben Correia já conseguiu recuperar a sua conta., escreveu Rita Ferro Rodrigues.