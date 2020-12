Famosos lamentam morte do cantor Matheus: “Inacreditável”

A morte do cantor brasileiro Matheus aos 57 anos, vítima de Covid-19, apanhou algumas figuras públicas de surpresa. Jorge Gabriel, Ruth Marlene, Tânia Ribas de Oliveira e Adriana Lua não ficaram indiferentes e recorreram às redes sociais para lamentar a morte do músico.

"Quando é que acaba isto? O Covid-19 levou-nos o Matheus da dupla com o Lucas. Educado, profissional, atencioso, que raio de ano este. Triste, muito triste", escreveu o apresentador da ‘Praça da Alegria’ na sua conta de Instagram.

Ruth Marlene mostrou-se "chocada e sem palavras" com a morte do amigo: "Que se passa este ano? Meu deus. Gostava tanto de ti. Vocês eram uma dupla única que jamais esquecerei. O carinho, a amizade, o sorriso que tinham por todos nós e por todo o público. Para sempre no meu coração amigo. Descansa em paz. Força Lucas. Não te vás abaixo, amigo, nesta hora tão difícil. É inacreditável, estou chocada e sem palavras".

À semelhança de Jorge Gabriel e Ruth Marlene, a cantora Adriana Luana também lamentou o sucedido: "Ainda nem recuperámos de uma perda e já levamos com outra. Tu fostes, mas nunca serás esquecido, a tua voz, a tua melodia, as tuas letras estarão sempre entre nós, para recordarmos a pessoa alegre e querida que eras para todos os que cruzavam o teu caminho. Descansa nos braços do pai, meu querido Matheus. Muita força para toda a família. Covid…se não aprendermos com esta maldita doença acho que não aprendemos mais".

Por seu lado, Tânia Ribas de Oliveira recordou um momento vivido com a dupla Lucas e Matheus no programa da RTP1, ‘A Nossa Tarde’: "Em setembro do ano passado. Até sempre, Matheus".