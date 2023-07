Famosos mostram estilo em Algés Segundo dia do Nos Alive voltou a encher-se de caras conhecidas.

Os concertos de Lizzo, Lil Nas X e Arctic Monkeys atraíram, na passada sexta-feira, várias figuras públicas ao recinto do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, alguns deles repetentes, como é o caso de Margarida Corceiro. Uma das presenças mais notadas foi a da atriz Daniela Melchior, que até tentou passar despercebida com um boné e óculos escuros. Ainda assim, não resistiu a tirar algumas ‘selfies’ com os fãs.



Bárbara Bandeira, April Ivy, Marta Gil, André Leitão, da série ‘Rabo de Peixe’, e Jessica Athayde foram outros dos famosos que se vestiram a preceito para o segundo dia do festival, que terminou este sábado.

