Famosos ‘mudam de sexo’ na Internet

A internet continua a surpreender e desta vez é a FaceApp, uma aplicação em que se pode, em tom de brincadeira, ver como seria se mudássemos de sexo, que está a fazer as delícias dos famosos e a motivar as mais hilariantes transformações.Foi o caso de Ana Guiomar, que não resistiu à nova tendência, e partilhou o resultado com os seguidores. “Que coisa mais estranha, não sei o que diga”, pode ler-se na publicação.

Entre várias celebridades, também Ângelo Rodrigues, Jessica Athayde e Diogo Infante não resistiram a experimentar a aplicação e partilhar as transformações de mudança de sexo.