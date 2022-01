Famosos não escapam à Covid-19 e ficam em isolamento

Diana Chaves está em isolamento profilático

São cada vez mais os casos positivos de Covid-19 entre figuras públicas. O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, testou positivo ao vírus. A companheira, Diana Chaves, apresentadora do ‘Casa Feliz’, está também em isolamento. César deve falhar o jogo frente ao Benfica (no próximo domingo) e Diana vai estar ausente nos próximos dias das manhãs da SIC.Lá fora, o mesmo acontece com Jimmy Fallon, infetado com Covid-19, que foi afastado do ‘The Tonight Show’. O apresentador revelou que é vacinado e, como tal, apenas teve "sintomas leves". Assim como a apresentadora e atriz norte-americana Whoopi Goldberg, de 66 anos, que também se encontra vacinada.Os irmãos gémeos Igor e Grichka Bogdanoff, famosos por terem feito uma cirurgia estética extrema, morreram aos 72 anos com Covid-19, com apenas uma semana de diferença. Não estavam vacinados.