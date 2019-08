Famosos não largam os amigos de quatro de patas...nem nas férias

O calor que se faz sentir durante o verão é sinónimo de férias, descanso e boa disposição. É a época mais aguardada pelos portugueses.

Para quem tem animais, viajar nesta estação pode ser condicionante, mas isso não impediu os famosos de levar os amigos de quatro patas de férias.

Apesar das várias campanhas para que os donos não se esqueçam dos seus fieis companheiros, o abandono de animais domésticos continua a ser uma realidade que afecta o país.

Os famosos não hesitaram em dar o exemplo e partilharam nas redes sociais alguns dos momentos vividos a gozar uns dias ao sol.

O Alentejo foi um dos destinos mais procurado. Na Costa Vicentina, inseparável dos seus golden retriever Caya e Yoshi, está Cláudia Vieira, que conta que "as férias com eles sabem tão bem".

Os dias de descanso de Fátima Lopes passaram também pelo Alentejo, onde mostrou estar a fazer compostagem ao lado do seu patudo Brownie. "Se puderem, experimentem também. O planeta agradece", aconselhou aos seus seguidores.

Em Estremoz com a sua cadela Cuca está Inês Herédia, que se refere a ela de forma engraçada como "primogénita da mãe".

A acompanhar Diogo Valsassina em Montargil, distrito de Portalegre, está o seu buldogue francês Bart. Nas suas publicações refere-se ao animal como "o meu mais novo" e "um autêntico crocodilo".

Também em Portalegre está Leonor Poeiras com Chico, o cão que adoptou em 2015.

Em direcção ao Algarve rumou Rita Pereira com Hyndia e Heyvi. A atriz brincou na descrição do instagram ao duvidar se teria tudo no carro. "Uma coisa é certa, o filho, o marido, os cães e o carro vão", concluiu.