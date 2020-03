Famosos no grupo de risco em pânico com o coronavírus: "Estou preocupado", diz Ruy de Carvalho

Com o surto de coronavírus que se faz sentir em todo o país, são vários os famosos que se mostram em alerta, a cumprir a quarentena em casa.No grupos de risco, as celebridades de idade mais avançada também não escapam a este pesadelo e vivem dias de angústia e preocupação.O ator Ruy de Carvalho, de 93 anos, desabafou à 'TV7Dias' que nunca pensou, admitiu, aproveitando para alertar:Eunice Muñoz, de 91 anos, foi outra das figuras públicas que desabafou à publicação sobre esta situação. A atriz 'fugiu' para Tróia, acompanhada da filha, do genro, e ainda do bisneto, e garante que se sente protegida, apesar de estar assustada., confessou, admitindo que se agarra à fé para superar esta fase., apelou.Já Simone de Oliveira, de 82 anos, revela-se otimista e garante que está a enfrentar esta crise "com calma, sereniedade e confiança", mas também com, garante, confiante que vamos dar a volta., desabafa, preocupada.A atriz fala ainda sobre a falta de companhia nesta fase., começa por explicar., admite, sobre o quanto lhe custa permanecer em quarentena.Além destas figuras públicas que estão numa idade que é considerada arriscada para superar o coronavírus, também Lili Caneças, de 75 anos, se tem mostrado bastante preocupada com a propagação do vírus e revela que se tem prevenido da melhor forma.