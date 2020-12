Famosos preparam celebrações de Natal em família

Em contagem decrescente para o Natal, são muitos os famosos que já se deixaram contagiar pelo espírito especial da quadra. Apesar de se tratar de um ano atípico, com muitas restrições e inseguranças devido à pandemia da Covid-19, a árvore de Natal e os seus adornos são obrigatórios na casa de muitas celebridades, que fazem questão de partilhar as suas decorações online.Das mais exuberantes, às mais discretas, há enfeites para todos os gostos e feitios e o momento de decorar a árvore é feito em família, tal como mostrou o casal de atores, que evidenciou o espírito natalício da família.Também a atriz e apresentadorase mostra orgulhosa da decoração e decidiu partilhá-la com os seus seguidores nas redes sociais.O Natal é uma época de família e o clã Patrocínio não resiste às habituais tradições. A apresentadorafez questão de partilhar um retrato com os quatro filhos para assinalar o primeiro Natal do pequeno Eduardo, que já completou sete meses.Amante desta época especial,vive com emoção a quadra com o filho Salvador, de dois anos. O menino não resiste às decorações da árvore, pensada pela atriz ao pormenor.A alegria detambém é partilhada através das redes sociais, onde mostram viver com emoção a época festiva junto das pessoas que mais gostam. A noite de Consoada é aguardada com grande emoção pelas famílias que desejam partilhar os momentos de união e alegria.Tal como aconteceu nos últimos anos,irá passar a noite da Consoada no seu monte no Alentejo. Jáirá festejar a quadra na nova casa, na Comporta. Um refúgio especial, onde a atriz irá passar dias especiais com a família.