Famosos prestam homenagem a Sara Carreira no velório da artista

Foram muitas as caras conhecidas, amigas da família Carreira que, ao longo desta quarta-feira, marcaram presença no velório de Sara Carreira, que morreu aos 21 anos, vítima de um brutal acidente.Bárbara Bandeira foi das primeiras a chegar à Basílica da Estrela. Visivelmente consternada, a melhor amiga de Sara teve de ser amparada pelos agentes.João Manzarra esteve a assinar o livro de condolências deixado à entrada da igreja e mais tarde estiveram no local Manuel Moura dos Santos, Cristina Ferreira e Daniel Olivera e a ex-líder do CDS Assunção Cristas para confortar a família.