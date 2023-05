Famosos recebem treino especial

22 mai 2023 • 12:27

A apresentação da nova marca de suplementação e nutrição desportiva Way Up contou com a presença do Personal Trainer Pedro Correia e várias figuras públicas portuguesas que aceitaram o desafio de fazer um treino especial, orientado pelo profissional. E ainda tiveram a oportunidade de conhecerem e experimentarem os produtos da marca, como proteína whey, barras proteicas, e manteiga de amendoim em pó.O evento contou com a presença da nutricionista Rita Andrade, da empreendedora Rita Patrocínio, os apresentadores e radialistas Pedro Fernandes e Rui Simões e o ator Vasco Pereira Coutinho.A Way Up foi desenvolvida através de uma parceira entre o Continente e a Solinca e conta com uma extensa gama de produtos pensados especialmente para os atletas mais exigentes e para todos os que têm um estilo de vida ativo.