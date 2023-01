Famosos refugiam-se do frio e da chuva em paraísos tropicais durante férias

01:30

Ana Maria Ribeiro





Foi esse o destino escolhido pela atriz Ana Brito e Cunha (que está a descansar em Moçambique com os seus); pela apresentadora Olívia Ortiz (São Tomé e Príncipe); pela manequim Débora Montenegro (Luanda) e pela apresentadora Andreia Rodrigues, que se fez fotografar com o marido, Daniel Oliveira, e as filhas, numa praia de água azul-turquesa em Cabo Verde. A influenciadora Catarina Gouveia primou pela originalidade e ficou-se por território nacional: neste momento recarrega baterias na ilha da Madeira, onde a sua beleza de sereia tem brilhado em todo o seu esplendor (e merecido rasgados elogios).



Nem toda a gente tem de enfrentar estes dias frios e chuvosos de inverno a trabalhar. Alguns famosos puderam fazer uma pausa laboral por esta altura e usaram as redes sociais para se exibirem em destinos paradisíacos – a maioria em terras quentes e solarengas, próprias para ganhar uma ‘corzinha’ típica do verão. África está à cabeça das preferências dos nossos VIP.Foi esse o destino escolhido pela atriz Ana Brito e Cunha (que está a descansar em Moçambique com os seus); pela apresentadora Olívia Ortiz (São Tomé e Príncipe); pela manequim Débora Montenegro (Luanda) e pela apresentadora Andreia Rodrigues, que se fez fotografar com o marido, Daniel Oliveira, e as filhas, numa praia de água azul-turquesa em Cabo Verde. A influenciadora Catarina Gouveia primou pela originalidade e ficou-se por território nacional: neste momento recarrega baterias na ilha da Madeira, onde a sua beleza de sereia tem brilhado em todo o seu esplendor (e merecido rasgados elogios).

A América do Sul foi outro destino escolhido por várias das nossas celebridades. As atrizes – e amigas – Margarida Vila-Nova e Joana Solnado fizeram-se fotografar no Rio de Janeiro, Brasil, durante uma noitada na cidade, e o piloto de motociclismo Miguel Oliveira levou a família para Salvador da Bahia, no mesmo país.





Mas também há quem tenha optado por ir neste janeiro a ilhas exóticas. A cantora Vanessa Silva rumou ao México e está a relaxar em Cozumel, uma ilha mexicana localizada no Mar do Caribe que é famosa pela prática de mergulho. Recomendada pelas mesmíssimas razões é Bora Bora, uma pequena ilha do Pacífico Sul, a noroeste do Taiti, na Polinésia Francesa, onde se encontra neste momento Isaurinha Jardim, a filha mais nova da socialite Cinha Jardim.