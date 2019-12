Famosos rendidos à quadra e ao espírito natalício

O espiríto natalício está a invadir a casa dos portugueses e os nossos famosos não são exceção. Vestidos a rigor e rodeados por família e amigos, são várias as caras conhecidas do público que aproveitam o Natal para festejar e partilhar momentos repletos de emoção junto dos mais próximos.Dos mais novos aos mais velhos, todos celebram o momento do ano com grande intensidade e recordam as tradições desta época tão especial.Do convívio à mesa à partilha de presentes, são vários os planos para a Consoada, que continua a ser uma das noites de eleição para todos.Nas redes sociais, multiplicam-se os registos fotográficos que demonstram a felicidade da quadra em que a família e os amigos são a grande prioridade.Manuel Luís Goucha, Teresa Guilherme, Cinha Jardim e Carolina Patrocínio são apenas algumas das figuras que vivem a época a rigor.