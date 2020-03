Famosos rendidos ao talento nacional na ModaLisboa

No último fim de semana, respirou-se moda na capital portuguesa. Mesmo com constrangimentos devido ao coronavírus - que obrigou a organização a cancelar, à última hora, a presença de modelos e maquilhadores provenientes de zonas de risco - a ModaLisboa encheu para aplaudir, mais uma vez, o talento nacional.Os desfiles tiveram lugar nas Oficinas do Fardamento do Exército, onde os estilistas portugueses apresentaram as suas propostas para o próximo outono/inverno. No último sábado, as criações de Luís Carvalho e Gonçalo Peixoto eram das mais aguardadas e mereceram o olhar atento de várias figuras públicas nacionais, que fizeram questão de se apresentar com roupas dos criadores, a passar a mensagem de que se deve apostar no bom talento com selo português.Na passerelle, o bom gosto imperou e a sensualidade também, com as transparências e decotes arrojados a serem nota dominante em desfiles, muito aplaudidos pelo público.Depois de três dias repletos de propostas irreverentes para um inverno que será, seguramente, escaldante no que diz respeito ao guarda-roupa, a ModaLisboa despediu-se este domingo das instalações militares, num adeus com muitos desfiles e casa cheia.Como já é habitual, coube ao estilista Dino Alves encerrar com chave de ouro a cerimónia, que é um marco na moda nacional e não só. Na assistência, há cada vez mais críticos dos quatro cantos do Mundo, que já se renderam à criatividade dos criadores nacionais, que já começam, inclusivamente, a vestir algumas celebridades também a nível internacional.Bárbara Bandeira e Kasha foram um dos casais que marcaram presença na ModaLisboa e mostraram que o relacionamento entre os dois está cada vez mais firme. Cláudia Jacques e o novo namorado, Belmiro Costa, também surgiram no evento muito apaixonados. A ModaLisboa contou com a presença de várias estrelas nacionais, que arrojaram nos visuais. Foi o caso de Rui Maria Pêgo, que optou por levar um vestido ao evento. José Castelo Branco já habituou os fãs a um estilo irreverente e não fugiu do seu registo habitual.