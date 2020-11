Famosos rendidos às decorações de Natal

Trabalho concluído, fizeram questão de partilhá-lo com os seguidores. Foi o caso de António Raminhos, que teve a ajuda das três filhas para a tarefa. A mulher, Catarina, mostrou alguns momentos no Instagram., escreveu, referindo-se as filhas.Vanessa Oliveira também se dedicou às decorações na semana passada e mostrou-se divertida. Já Carolina Patrocínio entrou ainda mais cedo no espírito, uma vez que protagonizou uma campanha de Natal com a família.