Famosos revelam estar isolados e infetados com Covid-19 Vanessa Rebelo contraiu o vírus pela segunda vez.

Vanessa Rebelo sofre com os sintomas e está confinada no quarto

01:30

Vânia Nunes

Vanessa Rebelo, companheira do antigo futebolista Simão Sabrosa, está novamente infetada com Covid-19. Um ano depois de ter recorrido às Urgências devido aos sintomas graves da doença, agora a decoradora tem passado melhor. "Tem sido como pipocas à minha volta: família, atividades dos miúdos, trabalho... vais escapando, escapando, até que ficas positiva outra vez! Sou mesmo fraquinha para esta porcaria", começou por partilhar no Instagram. "Sintomas já cá estão, agora é aguentar os dias necessários." A também influencer explicou que "os homens da casa" estão a aguentar como "uns heróis" e até agora "continuam sem ser atingidos".



A atriz Sofia Alves também enfrenta a doença, o que obrigou ao cancelamento da peça ‘Um Amor de Família’, que estava em cena no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras. Esta segunda-feira, agradeceu aos amigos que a têm "mimado" nesta fase difícil. O cantor FF também testou positivo. "Lembro as palavras da minha mãe: ‘Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe’." Bernardina Brito (ex-‘Casa dos Segredos’) também desabafou: "Parece que chegou a minha vez. Tenham cuidado e protejam-se."

