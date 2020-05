Famosos sofrem com distância dos familiares

Distantes das famílias, são muitas as celebridades que não escondem os momentos de dor e angústia com a ausência dos entes queridos.Também a apresentadora Iva Lamarão, que vive em Lisboa, sofre com a ausência da família que vive em Ovar, uma das zonas mais fustigadas pela crise. As redes sociais são essenciais para manter o contacto.Já Manuel Luís Goucha, que mantém funções na TVI, optou por estar afastado do marido, Rui Oliveira, que está no Alentejo. O apresentador está sozinho na casa na região de Sintra.