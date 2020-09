Famosos sofrem pelos filhos no regresso às aulas

O retomar das aulas tornou-se uma verdadeira dor de cabeça para os pais que temem deixar os filhos nas escolas e colégios, em plena pandemia de Covid-19. Os famosos não fogem à regra e já começam a sentir na pele o clima de instabilidade imposta pelo novo coronavírus.Os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Miguel Góis viram o colégio dos filhos suspender aulas a diversas turmas devido a um surto de Covid-19 entre os alunos. "No colégio onde andam os filhos do Miguel [Góis, outro elemento da equipa do rosto da SIC] e as minhas filhas houve uns casos de Covid-19. Os miúdos tiveram de voltar para casa. Primeiro sai tudo, agora volta tudo para casa", revelou o comediante, durante o ‘Jornal da Noite’, da SIC. Rita e Maria Inês estão, no entanto, fora de perigo. Realizaram o teste de despiste com resultado negativo. "Acho que podem ir outra vez", acrescentou, sem certeza.Esta não é a primeira vez que figuras mediáticas revelam situações de risco com os filhos. Jessica Athayde e Blaya ficaram com o coração nas mãos no último mês devido ao estado de saúde dos filhos, Oliver e Lau, respetivamente. "Esteve nas urgências e levou com um cotonete pelas narinas e garganta para fazer o teste à Covid-19 (está negativo) entre vários exames que teve de fazer para justificar a febre", revelou a atriz.Madalena Brandão, o marido João Correia Pereira e os dois filhos, Duarte e José, testaram todos positivo à Covid-19. A família apresentou sintomas leves e ficou resguardada numa propriedade do Alentejo. Um cenário idêntico ao vivido por Sofia Jardim e as filhas, Luz e Leonor, que ficaram infetadas durante uma viagem aos Alpes Franceses.Depois de ter contactado com uma amiga que testou positivo para o novo coronavírus, durante as férias de família em Porto Santo, Jorge Gabriel fez também o teste, mas deu negativo. No entanto, a mulher e as duas filhas contraíram a doença e permaneceram até este fim de semana na ilha, em isolamento. Contactado pelo CM, o apresentador da RTP1 diz que a recuperação correu "lindamente" e que as três se mantiveram "assintomáticas". Agora curadas, preparam-se para voltar às rotinas.Poucos dias depois de ter retomado as aulas no colégio privado Santa María de los Rosales, em Madrid, a princesa Leonor teve de voltar para casa devido a um caso positivo para a Covid-19 na sua turma. Cumprindo as normas de segurança, os alunos ficaram todos de quarentena. A filha mais velha de Felipe VI e Letizia fez o teste e deu negativo, no entanto, continua a ter aulas online.