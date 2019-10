Famosos unidos para apoiar Ângelo Rodrigues

"É isso mesmo amigo. Bora lá que agora o caminho é para cima", escreveu a atriz Andreia Dinis.



"Volta rápido", disse Luciana Abreu.





está finalmente em casa, após ter estado internado desde o dia 22 de agosto, devido a uma infecção grave causada por uma injeção de testosterona que o colocou em risco de vida.O ator de 32 anos enfrentou uma dura luta, e mesmo depois de estar estável, chegou a correr o risco da perna ser amputada. Depois do pesadelo, conta agora com o apoio e cuidados de familiares, colegas e amigos para a longa recuperação.Nas redes sociais, Ângelo está a receber centenas de mensagens de apoio por parte não só dessas pessoas que lhe são próximas como dos milhares de fãs que o acompanham., reagiu com o emoji de coração na publicação em que o rosto da SIC revela que se encontra, tal comoA apresentadora e ex-namoradatambém deixou a sua marca apenas também com o símbolo de coração, mostrando, tal como desde o início, todo o carinho pelo ator nesta fase., escreveu a manequim Sara Sampaio., encorajou Joana Duarte., foi a mensagem detambém apelaram à recuperação da estrela detambém não hesitou em deixar a sua mensagem:, juntamente com um emoji de coração.À semelhança destas estrelas portuguesas, muitas mais mensagens estão a invadir as publicações de Ângelo Rodrigues. "A união faz a força" é a frase que mais se faz sentir agora na vida de Ângelo Rodrigues que irá ser submetido a uma série denos próximos tempos.