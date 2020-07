Famosos usados como 'isco' para vender milagres

Avenda de produtos milagrosos que prometem um corpo perfeito ou a compra de bitcoins (moeda eletrónica), com promessas de enriquecimento rápido, são algumas das publicidades na internet em que estrelas nacionais e internacionais veem a sua imagem usada de forma abusiva.Em Portugal, os relatos por parte de figuras públicas a negar o envolvimento nas referidas publicidades enganosas somam-se de dia para dia.Catarina Furtado, José Carlos Malato, Carlos Areia, Manuel Luís Goucha ou Cristina Ferreira são alguns dos famosos que viram a sua imagem associada a produtos de emagrecimento ou ganhos de dinheiro, com a publicação de fotografias, entrevistas inventadas ou uso abusivo de declarações feitas a propósito de outros temas.A vítima mais recente deste crime online é Cláudia Vieira, que viu a sua imagem associada a um produto de emagrecimento. Indignada, utilizou as redes sociais para denunciar o esquema do qual foi vítima:A atriz apelou à atenção dos seguidores ao visitarem as páginas de venda dos respetivos produtos. "Deixo a mensagem para não se deixarem enganar por produtos milagrosos sem qualquer credibilidade."Denunciar este género de práticas é a decisão mais certa, no entanto, muitas estrelas deparam-se com diversas dificuldades, desde logo a identificação dos autores das páginas dos respetivos "produtos milagrosos".São assim obrigados a fazer uma participação junto das autoridades contra desconhecidos., explica o jurista Rui Pereira.Contudo, a apresentação de uma queixa-crime não é suficiente para travar este tipo de práticas. Por exemplo, Catarina Furtado viu por várias vezes a sua imagem usada em publicidades enganosas., realça Rui Pereira, sublinhando a importância da segurança na internet.Devido à dificuldade em encontrar um culpado, as queixas apresentadas acabam arquivadas. Carlos Areia, que se viu envolvido num esquema fraudulento, ao ser notícia que tinha saído da falência ao ganhar 2,3 milhões de euros depois de adquirir bitcoins, continua à espera de uma resposta por parte do Ministério Público., lamentou o ator de 76 anos.No plano internacional, o uso abusivo da imagem das estrelas também é recorrente. Oprah Winfrey e o príncipe Harry são algumas das vítimas., informou a apresentadora norte-americana nas redes sociais.Já o neto da rainha Isabel II foi enganado durante uma chamada na qual pensava estar a falar com a ativista Greta Thunberg e o pai da jovem. O monarca contou alguns episódios pessoais, que foram posteriormente divulgados em público.