Estrelas aproveitam para mostrar os looks irreverentes.

01:30

Daniela Ventura

O Passeio Marítimo de Algés recebe mais uma edição do NOS Alive, um dos festivais de verão que os nossos famosos nunca querem perder.À semelhança dos outros anos, foram várias as figuras públicas que marcaram presença para assistir aos vários concertos ou apenas para conviver, mostrar looks irreverentes e dançar pela noite fora.Cláudia Vieira mostrou-se divertida numa das fases mais felizes da sua vida. A atriz está grávida pela segunda vez, de uma menina, e já revelou que esta vai chamar-se Caetana.A cantora Bárbara Bandeira, Isabel Figueira ou Carolina Carvalho foram outras das celebridades que não perderam o evento.