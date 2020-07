Fanny critica Diogo do ‘Big Brother’: “Assim é fácil jogar”

Como é habitual, Fanny Rodrigues juntou-se a Lia Tchissola e Pedro Capitão para comentarem a gala do ‘Big Brother’ no programa de Fátima Lopes e, esta segunda-feira, a ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ não poupou Diogo às críticas.

Fanny comentou as atitudes do concorrente, que se recusou a participar em algumas atividades dentro do programa, como por exemplo, recordar bons e maus momentos sobre a sua vida.

"Isto é a mesma coisa que querer emagrecer e não querer fazer dieta", começou por dizer. "É muito ridículo, achei muito desonesto da parte do Diogo essa atitude e agora começo a perceber o porquê de tanta gente ao início estar contra ele. Os outros concorrentes não são tolos da cabeça para se virarem contra ele só porque sim. Ele, de facto, tem que ter ali qualquer coisa para eles terem essa atitude", afirmou.

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ vai mais longe ao afirmar que, na sua opinião, Diogo merecia nomeação direta. "Na minha altura, se tivesse andado no psicólogo duas, três vezes por semana, também era a menina mais bonita e secalhar tinha ganho. Vais ali desabafar, dizes uma c******* e mostras mesmo como és (…)", disse.

"Assim é fácil jogar", finalizou.