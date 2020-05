Fanny defende Hélder do 'Big Brother' e arrasa TVI: "Era bem feita que ele não saísse"

Nas redes sociais, o caso está a dar que falar e Hélder está a ser duramente criticado pelos espectadores. No entanto, Fanny surpreendeu ao defendê-lo de todos os comentários desagrádaveis que tem sofrido.



A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos, não hesitou em arrasar a decisão tomada pelo canal e pela produção do formato.



"Sinceramente estou chocada com a situação. O Hélder está num estado que não merecia mesmo", começa por desabafar Fanny, através das redes sociais.





Fanny Rodrigues decidiu reagir publicamente à polémica que envolve Hélder, um dos concorrentes da nova edição do 'Big Brother'.O concorrente está a ser acusado de homofobia após uma atitude que foi fortemente criticada para com o colega Edmar. Um momento que acabou por lhe valer uma nomeação direta como sanção do programa.defende a jovem.

A ex-participante de reality-shows aproveitou para recordar ainda o caso de um homem que considera sexista e com o qual conviveu na mesma casa, no 'Big Brother VIP', o famoso Zézé Camarinha.



"Se ele é sexista, o Zezé Camarinha é o quê?! Tantas pessoas que andaram meses a fio com comportamentos impróprios num programa de televisão e nada fizeram! Algo que ele disse num tom sem maldade nenhuma… O que vocês lhe estão a fazer é bullying", acusou.

"Claro que, se ele é hetero, é normal que tenha dito que não era homo! Sem maldade nenhuma", continuou Fanny.



"Meu deus. Às vezes as pessoas conseguem ser mesmo pequeninas", lamentou.

Fanny não hesita em afirmar que a estação de Queluz de Baixo está "a fazer um bicho de sete cabeças".



"Menos, Endemol", atira ainda sobre a produtora responsável por todos os reality shows em que participou no canal.



Além das críticas à produção do 'Big Brother' e de defender Hélder, Fanny confessa que espera que, no próximo domingo, o resultado da votação indique que os espectadores querem continuar a ver Hélder na casa, e que este não seja expulso.



"Era bem feito que o Hélder não saísse, era bem feito que o Hélder desse a volta por cima e seria ainda mais bem feito se ele ficasse cada vez mais popular por causa desta situação, fosse um possível finalista e, quiçá, vencedor.", disse.



"Também o que interessa é dar canal. É desta, e graças ao Hélder que o canal vai existir", escreveu Fanny nas redes sociais, julgando mais uma vez a atitude da TVI.





Fanny defende Hélder do 'Big Brother' e arrasa TVI