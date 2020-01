Fanny defende-se das acusações: "Não sou burlona"

Por um lado percebo essas pessoas, que são poucas, pois às vezes acontecem atrasos", explicou, referindo-se às encomendas de artigos que os clientes se queixaram de nunca terem chegado após o pagamento.



"Não fico com nada que não seja meu. Agora acontece, sim senhora, que me atraso. Pois eu não sou a Zara ou a Bershka, e não tenho dez pessoas a trabalhar para mim. Antes tivesse. Sou eu e o João sozinhos", desabafou, sobre a loja que decidiu manter online, depois de já ter encerrado o espaço físico, em Oliveira de Azeméis.



"Ás vezes, não consigo dar vazão. Às vezes tenho clientes que ficam uma semana à espera que vá responder a uma mensagem, porque não consigo. E também não depende só de mim, trabalho com fornecedores e transportadoras. Quando a gente atrasa, a gente assume", afirmou Fanny.



A ex-participante do reality-show da TVI garantiu ainda que já resolveu todos os problemas que tinha pendentes com clientes insatisfeitas.



Além de aproveitar para esclarecer esta polémica,



Apesar de estar visivelmente mais magra, Fanny confessou que aprendeu a lidar com as críticas com o passar do tempo.



"As pessoas às vezes vão lá descarregar [nas redes sociais]. Olhando para trás, eu agora já não dou tanta importância. Já estou calejada. A crítica era sempre a minha gordura, ser gorda.", afirma, confiante da imagem que apresenta atualmente, após perder 35 quilos.



Fanny Rodrigues defendeu-se das acusações de que tem sido alvo. Acusada de burla no negócio que desenvolveu com o companheiro, João, com várias queixas a circular nas redes sociais , Fanny quis limpar a imagem da sua loja de roupa., afirmou, indignada, durante o programa 'A Tarde é Sua', na TVI, no qual foi convidada esta manhã, dia 27 de janeiro.À conversa com Fátima Lopes, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que se fez acompanhar do filho, Diego, de dois anos, defendeu-se dos ataques.