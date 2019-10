Fanny em lágrimas com críticas à imagem

Fanny Rodrigues perdeu mais de 30 kg e tem partilhado a satisfação com as novas curvas através das redes sociais.No entanto, esta terça-feira, em entrevista a Fátima Lopes, a jovem cedeu às lágrimas ao recordar os momentos duros por que passou quando era constantemente gozada pelo excesso de peso e chamada de gorda e Popota., começa por lembrar a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', recordando: "Acho que devem ser pessoas infelizes. Quando não gosto de uma coisa nem me dou ao trabalho. Nem são comentários construtivos".Fanny disse ainda que tinha vergonha da sua imagem e que se submeteu às dietas mais "horríveis" para tentar emagrecer.Agora, depois de ter feito uma lipoaspiração e com a ajuda de uma alimentação saudável, Fanny mostra-se finalmente satisfeita e em paz com o espelho.