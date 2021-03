Fanny estreia-se como apresentadora no palco do 'Somos Portugal' da TVI

Finalmente! Meus amores, faço parte do elenco fixo do Somos Portugal. Este grande projeto da TVI que já leva tantos anos e ao qual já fui convidada tantas vezes… Agora sou uma deles", começou por escrever.



"Um sonho tornado realidade! Um sonho tantas vezes sonhado em sussurros na minha cabeça que agora vai ganhar voz! E é já este! Preciso de todos vocês! Preciso que estejam connosco a mandar boas energias, a fazer figas e acima de tudo que estejam connosco. Preciso que estejam comigo a viver o sonho", afirmou.



A Fanny irão juntar-se outras caras conhecidas do público. Santiago Lagoa, Rúben Vieira, mais conhecido por 'Ben', Ana Arrebentinha, Mónica Jardim e Zé Lopes, antigo comentador do 'Passadeira Vermelha' da SIC, que foi 'resgatado' pela Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira.



, começou por escrever., afirmou.A Fanny irão juntar-se outras caras conhecidas do público., mais conhecido por 'Ben',

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@itsfannyrodrigues)

É a cara mais recente a juntar-se ao elenco fixo doda TVI., antiga concorrente daprepara-se para se estrear no mundo da apresentação no palco do programa das tardes da estação de Queluz de Baixo.A novidade foi confirmada pela própria através das suas redes sociais, esta sexta-feira, dia 19, através de um vídeo que apresenta o elenco fixo de apresentadores do programa.